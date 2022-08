Wall Street arranca em baixa a prolongar perdas da semana anterior

Wall Street © DR

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no começo da sessão, prolongando as perdas com que encerrou a semana, após vários ganhos semanais consecutivos.

Às 15 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,20% para 33.300,66 pontos e o Nasdaq recuava 1,60% para 12.497,55 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,29% para 4.173,18 pontos.

Esta semana os investidores aguardam mais indicações sobre a evolução da política monetária, a poucos dias do início do simpósio de Jackosn Hole, que reúne dirigentes de vários bancos centrais, um evento organizado todos os anos pela Reserva Federal norte-americana.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa com o Dow Jones a descer 0,86%, o Nasdaq, 2,01% e o S%P 500 a recuar 1,29%.

Os três índices acumularam perdas semanais, mais significativas no caso do S&P 500 e do Nasdaq que baixaram 1,2% e 2,6%, respetivamente, pondo fim a quatro semanas consecutivas de ganhos.

As principais bolsas europeias também seguem em baixa, com destaque para Frankfurt, que cai 2,26%. Paris cede 1,85% e Milão 1,81%.