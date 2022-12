Wall Street cai no início da sessão e segue a evolução de preços nos EUA (Imagem de arquivo) © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje no 'vermelho' no início da sessão, com os investidores atentos à evolução dos preços nos Estados Unidos.

Às 15h15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,27% para 33.693,85 pontos e o Nasdaq recuava 0,19% para 11.058,65 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,16% para 3.956,78 pontos.

Esta sexta-feira foi anunciado que os preços no produtor subiram 7,4% em novembro face ao mesmo mês do ano anterior, uma nova desaceleração, mas ainda inferior ao que era esperado. Na comparação com o mês anterior, a subida de preços foi de 0,3%.

Os economistas ouvidos por The Wall Street Journal esperavam que o aumento dos preços fosse de 0,2% de outubro para novembro.

Estes dados, em conjunto com outros divulgados recentemente e que mostram a solidez da economia norte-americana, levam a um aumento da preocupação dos investidores quanto à próxima subida das taxas de juro da Reserva Federal, que tenta controlar a elevada taxa de inflação.

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 71,78 dólares o barril e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançava para 3,54%.