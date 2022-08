Wall Street cai sob pressão após ameaças da China

© Fotografia retirada do Pixabay.

A bolsa de Nova Iorque negociava esta segunda-feira em baixa, no início da sessão, com os mercados a mostrarem nervosismo por causa de uma possível visita de Nancy Pelosi a Taiwan, no meio de ameaças da China.

ÀS 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,89% para 32.507,25 pontos e o índice Nasdaq, dominado pelas tecnológicas, descia 0,29% para 12.332,73 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,57% para 4.095,05 pontos.

A República Popular da China avisou esta segunda-feira os Estados Unidos sobre a eventual visita da presidente da Câmara dos Representantes a Taiwan, afirmando que Washington vai ter de "pagar o preço" pela deslocação de Nancy Pelosi.

"Os Estados Unidos vão certamente arcar com a responsabilidade (consequências) e vão ter que pagar o preço pelo ataque à soberania e segurança da China", afirmou Hua Chunying, porta-voz da diplomacia da República Popular da China em conferência de imprensa.

Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, chegou esta segunda-feira à Malásia, a segunda paragem da deslocação ao continente asiático que pode ficar marcada pelas tensões entre Pequim e Washington por causa da eventual visita a Taiwan, que ainda não foi confirmada.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) começou a negociar com uma ligeira subida de 0,07% para 93,96 dólares, após a descida de 4,8% de segunda-feira.