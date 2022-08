Wall Street começa a semana em tom positivo

© EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque começou esta segunda-feira a negociar em alta, no início de uma semana em que serão divulgados novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,90% para 33.090,74 pontos e o Nasdaq, dominado pelas tecnológicas, avançava 1,54% para 12.852,21 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,80% e estava nos 4.178,19 pontos.

Depois de ter encerrado na sexta-feira sem uma direção definida, a bolsa nova-iorquina começa a semana com uma nota positiva, apesar do medo de uma recessão continuar presente.

Na sexta-feira foi divulgado um relatório sobre o emprego melhor do que o esperado e alguns analistas mostraram preocupação com a possibilidade de a Reserva Federal (banco central) continuar a subir as taxas de juro de forma mais agressiva devido à solidez do mercado laboral.

Esta semana, os investidores aguardam a publicação na quarta-feira dos dados da inflação nos Estados Unidos em julho.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, os maiores ganhos eram os da Walt Disney (2,15%) e da Boeing (1,87%).

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 88,16 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos descia para 2,79%.