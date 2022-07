Wall Street fecha em baixa na expetativa da reunião da Reserva Federal

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa nova-iorquina encerrou esta terça-feira em baixa, com os investidores receosos do aproximar de uma recessão económica e com os olhos na reunião da Reserva Federal sobre política monetária.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,71%, o alargado S&P500 perdeu 1,15% e o tecnológico Nasdaq caiu 1,87%.

Wall Street vive uma sessão em baixa, a reagir desta forma à divulgação de resultados trimestrais de grandes empresas, como a Walmart, a maior rede de comércio retalhista dos EUA, que serve de termómetro da economia norte-americana.

A Walmart caiu esta terça-feira 7,6%, depois de na segunda-feira ter revisto em baixa as suas previsões para o trimestre corrente e o conjunto do exercício, devido à inflação, que está a reduzir as compras dos consumidores e a obrigá-la a baixar preços em bens não essenciais.

Entretanto, a Coca Cola e a 3M anunciaram uma baixa de lucros no primeiro trimestre, mas, como os investidores esperavam números piores do que os apresentados, acabaram em alta.

Em todo o caso, o tom da sessão foi dominado pelo início da reunião do comité de política monetária (FOMC, na sigla em Inglês) da Reserva Federal (Fed), que acaba na quarta-feira com o anúncio esperado de um aumento da taxa de juro de referência em 75 pontos-base, com alguns investidores a recearem que tal possa contribuir para a entrada da economia em situação de recessão.