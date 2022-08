Wall Street fecha em forte baixa perante receios com as políticas da Reserva Federal

© EPA/JUSTIN LANE

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Agosto, 2022 • 22:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa nova-iorquina encerrou esta segunda-feira em forte baixa, com os investidores preocupados com a possibilidade da Reserva Federal dos Estados Unidos manter a sua política agressiva de elevação das taxas de juro e os efeitos das medidas na economia.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,91%, registando o pior dia desde meados de junho.

O Dow Jones caiu 643,13 pontos, para 33.063,61, enquanto o seletivo S&P 500 caiu 2,14% para 4.137,99.

Já o tecnológico Nasdaq Composite Market caiu 323,64 pontos para 12.381,57.

As quebras de hoje ocorrem depois de Wall Street ter terminado na semana passada o bom período que atravessava, onde acumulou quatro semanas consecutivas de ganhos, recuperando assim parte do terreno perdido no primeiro semestre do ano.

As ações nova-iorquinas subiram entre meados de julho e meados de agosto devido às expectativas de que a inflação tinha atingido o pico e que isso permitiria à Reserva Federal norte-americana (Fed) optar por uma política menos agressiva.

No entanto, nas últimas mensagens que foram divulgadas pelo banco central norte-americano, fica claro que será necessário continuar a subir as taxas de juros, o que esfriou o ânimo dos investidores, que temem o efeito de que um alto preço do dinheiro pode ter no crescimento económico e nos resultados empresariais.

O mercado de ações aguarda com atenção os comentários que o presidente da Fed, Jerome Powell, fará esta sexta-feira durante um simpósio económico Jackson Hole (Wyoming, EUA).

Muitos analistas preveem um mercado particularmente volátil até sexta-feira.

"A volatilidade aumentou à medida que os investidores estão cada vez mais nervosos com o que podem ouvir das autoridades no próximo simpósio de Jackson Hole do Fed", salientou Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial.

Já Tom Martin, gestor de carteiras na Global Investments, alertou que após um período de ganhos "há motivos para não ter a certeza para onde se está a ir a partir daqui".

"Ainda há um potencial muito grande para uma recessão", frisou.

As maiores perdas de hoje registaram-se entre aqueles que mais beneficiaram nas últimas semanas, como as empresas de produtos não essenciais (-2,84%) e empresas de tecnologia (-2,78%), embora a quebra tenha afetado todos os setores.

As quebras atingiram as 30 empresas listadas no Dow Jones, com as maiores perdas a registarem-se para a Intel (-4,35%), Salesforce (-3,64%) e Disney (-3,46%).

O "crash" mais significativo do dia ocorreu na cadeia de cinemas AMC, que se "afundou" quase 42% depois do seu grande rival, o grupo britânico Cineworld, ter alertado na semana passada para uma possível falência.