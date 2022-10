Wall Street inicia sessão com ganhos expressivos

Imagem de arquivo da escultura Touro de Wall Street © Fotografia retirada do Pixabay.

A bolsa de Nova Iorque iniciou esta segunda-feira a sessão com fortes ganhos, quando prossegue a apresentação de resultados trimestrais de empresas e depois de o Governo britânico cancelar os cortes fiscais anunciados há três semanas.

Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,70% para 30.139,88 pontos e o Nasdaq ganhava 3,13% para 10.645,14 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 2,58% para 3.677,26 pontos.

No início da sessão, os investidores mostravam-se animados com os resultados de empresas que já foram anunciados e reagiam positivamente às mudanças do Governo britânico, depois de o novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, divulgar novas medidas orçamentais para tranquilizar os mercados financeiros.

O ministro das Finanças britânico cancelou esta segunda-feira "quase todos" os cortes fiscais anunciados há apenas três semanas, depois da turbulência que o "mini-orçamento" apresentado em finais de setembro causou.

Na sexta-feira, Wall Street fechou a sessão em baixa, após mais uma semana marcada por preocupações com a inflação e com a subida das taxas de juro.