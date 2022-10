Wall Street inicia sessão em baixa acentuada após números da inflação

Imagem de arquivo da escultura Touro de Wall Street © Fotografia retirada do Pixabay.

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Outubro, 2022 • 15:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque negociava esta quinta-feira em baixa acentuada no início da sessão, após a divulgação de dados que mostram a persistência da inflação nos Estados Unidos.

Às 14:57 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,99% para 28.921,58 pontos e o Nasdaq perdia 2,19% para 10.188,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 1,95% para 3.507,30 pontos.

A inflação homóloga abrandou ligeiramente nos Estados Unidos em setembro para 8,2%, menos uma décima em relação a agosto, mas acelerou na comparação em cadeia.

Segundo o índice CPI, a inflação acelerou face ao mês anterior, com os preços a subirem 0,4% entre agosto e setembro, quando tinham progredido apenas 0,1% entre julho e agosto.

A desaceleração da taxa de inflação de 8,3% para 8,2%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, ficou abaixo do esperado e a subida de preços mantém-se generalizada.

O banco central norte-americano tem vindo a adotar medidas para abrandar a atividade económica e aliviar a pressão nos preços, mas a inflação mantém-se elevada, o que pode levar a Reserva Federal (Fed) a continuar a adotar medidas agressivas para controlar a inflação, com o risco de uma recessão.