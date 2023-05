Wall Street inicia sessão em baixa devido a crise da dívida dos EUA

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. © OLIVIER DOULIERY/AFP

A bolsa de Nova Iorque iniciou a sessão desta terça-feira em baixa, após a falta de avanços claros nas negociações sobre o teto da dívida norte-americana.

Às 14h52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,12% para 33 248,10 pontos e o Nasdaq perdia 0,205 para 12 695,33 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,37% para 4 176,99 pontos.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, mantiveram uma "reunião produtiva" para tentar aumentar o teto da dívida, mas não chegaram a acordo.

"Acho que o tom desta noite foi melhor do que em qualquer outra altura (...) Sinto que foi produtivo", disse McCarthy à saída da Casa Branca, na segunda-feira.

Ainda assim, McCarthy criticou as propostas democratas por implicarem o aumento da despesa pública e afirmou que os Estados Unidos "têm um problema de despesa".

As conversações de segunda-feira são as últimas de uma série de reuniões para tentar aprovar um aumento do teto da dívida antes que o país entre em incumprimento.

O Departamento do Tesouro estimou que esta situação sem precedentes poderá ocorrer já a 01 de junho se o Congresso não conseguir chegar a um acordo antes dessa data.