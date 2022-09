Wall Street inicia sessão em queda com Nasdaq a perder mais de 3%

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque negociava esta quinta-feira em queda acentuada no início da sessão, com o índice Nasdaq a descer mais de 3%, após a confirmação do recuo do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano no segundo trimestre.

Às 15:40 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 1,90% para 29.120,02 pontos e o Nasdaq perdia 3,17% para 10.701,50 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 2,46% para 3.627,73 pontos.

Pouco antes da abertura de Wall Street, o Departamento do Comércio confirmou que a economia norte-americana caiu 0,6%, em ritmo anualizado, no segundo trimestre deste ano, na terceira e última estimativa sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB).

O recuo entre abril e junho segue-se a um outro registado nos primeiros três meses do ano (-1,6%), o que corresponde à definição clássica de recessão, com duas quedas consecutivas do PIB.

Entre as 30 empresas no Dow Jones, as maiores perdas eram da Walgreens (-3,77%), da Boeing (-3,19%) e da Apple (-3,1%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 82,31 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançava para 3,78%.

As principais bolsas europeias também seguiam em forte queda já perto do encerramento. Frankfurt perde 2,26%, Londres 2,21% e Paris 2,06%.