Wall Street inicia sessão no 'verde'

A bolsa de Nova Iorque iniciou esta quarta-feira a sessão em alta, quando parece acalmar a tensão entre China e Estados Unidos, após a visita de Nancy Pelosi a Taiwan.

Às 15.15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,74% para 32.634,85 pontos e o Nasdaq aumentava 1,69% para 12.558,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,75% para 4.121,99 pontos.

Wall Street segue assim a tendência das bolsas do sudeste asiático, que encerraram quase todas no 'verde', depois da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ter terminado uma polémica visita a Taiwan, no meio de ameaças da China.

A atenção dos investidores volta a centrar-se em questões internas e na possibilidade de a Reserva Federal (Fed) voltar a subir as taxas de juro.

O presidente da Fed de Chicago, Charles Evans, assegurou que espera um aumento de 50 pontos base em setembro e depois subidas de 25 pontos base até ao início do segundo trimestre de 2023.

Entre as 30 empresas que integram o Dow Jones, destacavam-se as subidas da Salesforce (3,21%), Disney (2,99%) e Apple (2,67%) e as descidas da Intel (-1%) e Chrevron (-0,56%).

O preço do barril de petróleo do Texas subia para 95,94 dólares, após uma reunião da aliança OPEP+ que decidiu limitar o aumento da produção em setembro a 100 mil barris diários.