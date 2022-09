Wall Street inicia setembro em baixa após terminar agosto no 'vermelho'

Imagem de arquivo da escultura Touro de Wall Street © Fotografia retirada do Pixabay.

A bolsa de Nova Iorque começou esta quinta-feira a negociar em terreno negativo, prolongando as perdas que se registaram nas últimas quatro sessões e as descidas que marcaram o mês de agosto.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,46% para 31.354,40 pontos e o Nasdaq baixava 1,13% para 11.682,23 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,62% e estava em 3.931,94 pontos.

Na sessão anterior, o Dow Jones perdeu 0,78%, o Nasdaq, 0,56% e o S&P 500, 0,88%.

O Dow Jones encerrou agosto com uma queda acumulada de 4,1%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registaram perdas de 4,2% e 4,6%, respetivamente.

As perdas recentes da bolsa nova-iorquina têm sido atribuídas à preocupação dos investidores com a inflação e com as subidas das taxas de juro mais agressivas decididas pelo banco central norte-americano nos últimos meses, que podem continuar.

Na semana passada, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, defendeu a continuação da política monetária restritiva para travar a inflação.

Hoje, a bolsa nova-iorquina seguia a tendência de descida registada até agora nas bolsas europeias e que marcou igualmente a sessão dos mercados asiáticos.

Entre as 30 cotadas do índice Dow Jones, as maiores perdas eram as da Dow (-3,22%) e da petrolífera Chevron (-2,87%).