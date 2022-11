Wall Street negoceia em baixa no início da sessão

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Novembro, 2022 • 15:13

A bolsa de Wall Street negoceia esta terça-feira em baixa no início da sessão, após a Casa Branca garantir que Joe Biden está a acompanhar as manifestações na China e que quer continuar a dialogar com o seu homólogo.

Pelas 14.46 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,16% para 33.795,96 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,06% para 11.043,04 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 3.960,99 pontos, menos 0,08%.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está "informado sobre o que está a acontecer" na China e "está a acompanhar de perto" as manifestações contra as restrições sanitárias e favor de mais liberdades, adiantou segunda-feira a Casa Branca.

"A Casa Branca apoia o direito de manifestação pacífica", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmando que "os manifestantes falam por si próprios".

John Kirby acrescentou que "nada" mudou na vontade norte-americana de "manter os canais de comunicação abertos" com as autoridades chinesas, após o encontro entre Joe Biden e o Presidente chinês, Xi Jinping, à margem da cimeira do G20 na Indonésia.

No domingo, uma multidão de manifestantes, respondendo aos apelos nas redes sociais, saiu à rua em Pequim, Xangai e Wuhan, apanhando a polícia desprevenida.