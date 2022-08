Wall Street negoceia mista no início da sessão

© EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Wall Street negociava esta terça-feira mista no início da sessão, no mesmo dia em que a líder de Taiwan disse que a ilha está comprometida em defender-se de um possível ataque da China.

Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,01% para 33.056,17 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq aumentava 0,31% para 12.419,94 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.141,34 pontos, mais 0,09%.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a perder 643,13 pontos para 33.063,61 pontos.

A líder de Taiwan invocou esta terça-feira um conflito armado de 1958 como exemplo da determinação do território em defender-se, face à possibilidade de a República Popular da China recorrer à força para unificar o território.

Durante um diálogo com investigadores do grupo de reflexão ('Think Tank') Hoover Institution, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Tsai Ing-wen referiu-se à Segunda Crise do Estreito de Taiwan, em 1958, quando o Exército chinês executou bombardeamentos prolongados nas ilhas Kinmen e Matsu, de Taiwan.

Tsai disse que militares e civis trabalharam então juntos para proteger Taiwan.

"Essa batalha para proteger a nossa pátria mostrou ao mundo que nenhuma ameaça pode abalar a determinação do povo taiwanês em defender a sua nação", afirmou.

Após a presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, se deslocar a Taiwan - a visita de mais alto nível realizada pelos Estados Unidos à ilha em 25 anos -- Pequim realizou exercícios militares em larga escala, que incluíram o lançamento de mísseis e o uso de fogo real. Durante quase uma semana, o Exército de Libertação Popular fez um bloqueio marítimo e aéreo de facto ao território.