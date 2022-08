Wall Street prolonga perdas pela terceira sessão consecutiva

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque negociava esta terça-feira em baixa no início da sessão, depois de uma abertura em terreno positivo, que durou poucos minutos.

Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,33% para 31.993,59 pontos e o Nasdaq recuava 0,32% para 11.979,30 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,15% para 4.024,75 pontos.

Nas duas últimas sessões, a bolsa nova-iorquina acumulou perdas, na sequência de declarações do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, na sexta-feira, indicando que o banco central norte-americano vai continuar a subir as taxas de juro para conter a inflação.

No início da sessão destacava-se a queda do setor da energia (-2,44%) numa altura em que o preço do petróleo cai nos mercados internacionais.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a petrolífera Chevron baixava 2,15% e a Boeing subia 2,29%.