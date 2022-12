Wall Street segue em baixa após Banco do Japão surpreender mercados

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque negociava esta terça-feira em baixa no início da sessão, depois de um ajustamento inesperado na política monetária do Banco do Japão.

Às 14.56 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,11% para 32.722,17 pontos e o Nasdaq recuava 0,43% para 10.500,56 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,25% para 3.808,07 pontos.

O Banco do Japão (BoJ) decidiu hoje manter as taxas de juros de referência, com a taxa de curto prazo em -0,1%, mas alargou ligeiramente o intervalo de negociação dos rendimentos dos títulos a dez anos.

Os analistas interpretaram esta medida inesperada como um primeiro passo para um futuro aumento das taxas de juro e os mercados reagiram com uma forte subida do iene e com a descida das principais bolsas asiáticas.

Este foi o primeiro ajustamento na política monetária do banco central japonês desde março de 2021.

Na bolsa de Nova Iorque, os principais ganhos eram os do setor energético (0,62%) e o mais penalizado era o do imobiliário (-1,12%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 75,55 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a dez anos subia para 3,69%.