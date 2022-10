Wall Street segue em terreno misto à espera de resultados de empresas

Wall Street © Unsplash

A bolsa de Nova Iorque negociava esta segunda-feira mista no início da sessão, quando Wall Street se prepara para a temporada de apresentação de resultados trimestrais de empresas que começa esta semana.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,49% para 29.441,31 pontos e o Nasdaq perdia 0,30% para 10.621,52 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,02% para 3.640,27 pontos.

Nos Estados Unidos, esta semana será marcada pela publicação de novos dados sobre a evolução dos preços no consumidor e pelo início da apresentação de resultados trimestrais de empresas, que permitirá ver como a inflação e a subida das taxas de juro estão a afetar as grandes firmas norte-americanas.

Nos próximos dias serão conhecidas as contas de vários bancos, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley e Citigroup e da companhia aérea Delta.

Na sexta-feira, Wall Street fechou em baixa, após a divulgação do relatório mensal sobre o emprego nos Estados Unidos, que mostrou um mercado laboral sólido, o que favorece a adoção pelo banco central de mais medidas agressivas de combate à inflação.

O barril de petróleo do Texas negociava em baixa no mercado nova-iorquino, a 92,31 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 3,88%.