Wall Street segue em terreno misto após semana de perdas

Imagem de arquivo da escultura Touro de Wall Street © Fotografia retirada do Pixabay.

Lusa 26 Setembro, 2022 • 16:24

A bolsa de Nova Iorque negociava esta segunda-feira mista no início da sessão, depois de ter terminado mais uma semana com perdas significativas, o que tem sido atribuído aos receios de recessão.

Às 14:50 (em Lisboa) o índice Dow Jones descia 0,25% para 29.525,35 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,80% para 10.953,40 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,04% para 3.694,49 pontos.

A bolsa de nova Iorque encerrou a sessão de sexta-feira em forte baixa devido aos receios de uma recessão causada pelo endurecimento monetário em curso por parte dos bancos centrais.

Na semana passada, o Dow Jones acumulou perdas de 4% e ficou no nível mais baixo do ano, com menos de 30 mil pontos.

O S&P 500 registou perdas semanais de 4,65% e o índice Nasdaq caiu 5%.