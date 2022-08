Wall Street segue em terreno misto com energia em queda

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque negociava esta quarta-feira mista no começo da sessão, com as empresas do setor da energia em queda, acompanhando a descida dos preços do petróleo.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação negativa de 0,02% para 31.783,04 pontos e o Nasdaq avançava 0,66% para 11.961,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,51% para 4.006,55 pontos.

No índice Dow Jones, a petrolífera Chevron liderava as descidas (-2,05%), enquanto a Amgen se destacava nas subidas (1,82%).

A cadeia norte-americana de produtos para casa Bed Bath & Beyond registava uma queda de mais de 20%, pouco depois de ter dado a conhecer um plano de reestruturação, que inclui o encerramento de 150 lojas (num total de 955) e uma redução de 20% no número de funcionários.

As medidas destinam-se a estabilizar a situação financeira da empresa, que tem acumulado uma forte queda em bolsa no último ano.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) começou a negociar com uma descida de 1,56% no mercado nova-iorquino, seguindo a 90,21 dólares, após a forte queda de 5,5% que sofreu na terça-feira devido aos receios cada vez maiores de uma recessão.

Desde sexta-feira, a bolsa nova-iorquina tem vindo a acumular perdas, depois de terem surgido sinais de continuação de subidas das taxas de juro nos Estados Unidos para conter a inflação.