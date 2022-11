Wall Street segue em terreno positivo na véspera de eleições nos EUA

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque seguia esta segunda-feira em terreno positivo no início de uma semana em que os investidores vão estar atentos aos últimos dados sobre a inflação e ao resultado das eleições intercalares nos Estados Unidos.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,39% para 32.526,44 pontos e o Nasdaq subia ligeiros 0,05% para 10.480,67 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma variação positiva de 0,06% e estava em 3.772,94 pontos.

Esta semana será marcada pelas eleições intercalares norte-americanas que renovam na terça-feira uma parte do Senado e a Câmara dos Representantes, onde os democratas, partido do Presidente Joe Biden, têm maioria.

"As eleições norte-americanas vão desviar a atenção dos investidores que tem estado focada na política monetária e na Reserva Federal", segundo o analista Art Hogan, citado pela AFP.

Historicamente, Wall Street tem mostrado preferência por um Congresso e uma Casa Branca divididos porque essa situação bloqueia a execução de leis que podem ser desfavoráveis ao mercado.

Os investidores vão estar ainda atentos aos dados sobre o índice de preços no consumidor que serão publicados na quinta-feira.

No início da sessão desta segunda-feira, a Apple perdia 1,89% após o fabricante dos iPhone ter reconhecido no domingo que as entregas de telemóveis serão mais fracas do que o previsto, por causa das restrições adotadas na China para conter a covid-19, que afetam a produção.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou a sessão no 'verde', mas acabou por terminar a semana com perdas acumuladas, após uma nova subida acentuada das taxas de juro da Reserva Federal (75 pontos base).