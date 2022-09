Wall Street segue mista e juros das obrigações dos EUA caem

Imagem de arquivo da escultura Touro de Wall Street © Fotografia retirada do Pixabay.

A bolsa de Nova Iorque seguia esta quarta-feira mista no início da sessão e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano descia, depois de ter alcançado os níveis mais altos em vários anos.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,33% para 29.230,49 pontos, mas o Nasdaq perdia 0,07% para 10.822,29 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,28% para 3.657,40 pontos.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones, a Apple destacava-se nas descidas ao perder 4,02%, depois de a agência Bloomberg ter anunciado que a empresa abandonou os planos para aumentar a produção dos novos iPhone. A Salesforce recuava 1,16% e a Microsoft baixava 0,51%.

O Banco de Inglaterra anunciou esta quarta-feira uma intervenção no mercado, com a compra de dívida pública, para "restabelecer as condições normais de mercado", numa altura em que os juros britânicos disparam.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos, que tinha ultrapassado 4%, o nível mais alto em mais de 10 anos, descia para 3,84%.

O preço do barril de petróleo do Texas negociava em alta a 79,93 dólares, devido ao encerramento de várias plataformas petrolíferas no Golfo do México com a aproximação do furacão Ian.