Wall Street segue mista no início da sessão

A bolsa de Wall Street seguia esta sexta-feira mista no início da sessão, numa altura em que os investidores estão preocupados com a possibilidade de uma recessão, apesar da Reserva Federal ter assegurado que a economia está "em boa forma".

Pelas 14:49 (hora de Lisboa), o Dow Jones avançava 0,52% para 30.938,15 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq aumentava 0,40% para 11.070,41 pontos.

O índice alargado S&P 500, por sua vez, fixava-se em 3.781,24 pontos, menos 0,12%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina atingiu o seu pior semestre desde 1970, com o Dow Jones a ceder 0,82% para 30.775,43 pontos.

Os investidores permanecem cautelosos quanto à inflação, subida das taxas de juro e à possibilidade de uma recessão económica, segundo analistas consultados pela agência EFE.

Esta semana, o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, disse que a economia dos Estados Unidos está "em boa forma", assinalando que o objetivo da subida dos juros é desacelerar o crescimento para que a oferta possa recuperar.

"A economia dos Estados Unidos está em boa forma", disse Powell num painel com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e o diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), Agustín Carstens, no Fórum BCE, em Sintra.