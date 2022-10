Wall Street segue sem direção definida à espera de resultados das tecnológicas

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos © EPA/JUSTIN LANE

A bolsa de Nova Iorque iniciou esta segunda-feira a sessão sem uma direção definida, no começo de uma semana em que as grandes empresas tecnológicas apresentam resultados.

Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,79% para 31.329,50 pontos e o Nasdaq recuava 0,69% para 10.780,36 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,72% para 3.779,23 pontos.

A bolsa de Nova Iorque terminou a semana anterior com ganhos acumulados, reagindo positivamente à temporada de resultados trimestrais, que continua esta semana, quando são divulgados os dados de grandes empresas tecnológicas como a Apple, a Amazon e a Alphabet, entre outros.

Na semana passada, o Dow Jones acumulou uma subida de 4,89%, o S&P 500 avançou 4,7% e o Nasdaq 5,2%.

Entre as 30 empresas cotadas no Dow Jones destacavam-se no início da sessão os ganhos da Coca-Cola (2,12%) e American Express (2,09%) e as descidas do JPMorgan (-0,60%) e da Nike (-50).

O preço do barril de petróleo do Texas negociava em baixa para 84,85 dólares.