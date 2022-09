Wall Street sobe após publicação de números do desemprego nos EUA

Imagem de arquivo da escultura Touro de Wall Street. © Fotografia retirada do Pixabay.

A bolsa de Nova Iorque iniciou esta sexta-feira a sessão em alta, após a publicação do relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano, que abrandou em agosto, o que é considerado um sinal positivo do combate à inflação.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,39% para 31.777,05 pontos e o Nasdaq registava um ganho mais modesto de 0,02% para 11.789,25 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,50% para 3.987,00 pontos.

Pouco antes da abertura de Wall Street, foi anunciado que a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 3,7% em agosto, após ter regressado em julho ao nível que tinha antes da pandemia (3,5%).

A criação de postos de trabalho em agosto foi de 315 mil, um abrandamento em relação aos 526.000 de julho (dados revistos em baixa), mas em linha com o que era esperado pelos analistas.

Estes dados são considerados um sinal positivo porque a economia criou empregos a um ritmo sólido, mas mais lento e o combate à inflação exige uma desaceleração económica.

Na semana passada, no seu discurso na conferência de Jackson Hole, o presidente da Reserva Federal (banco central), Jerome Powell, já tinha avisado que a luta para travar a subida de preços levará a "um longo período de crescimento mais fraco" e a um "abrandamento no mercado de trabalho".

Nos Estados Unidos, a inflação, que atingiu máximos de 40 anos, desacelerou em julho para 8,5%, segundo o índice CPI.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, a petrolífera Chevron liderava as subidas (1,45%) e a Walt Disney surgia no topo das descidas (-0,89%).

O preço do barril de petróleo norte-americano WTI começou a negociar em Nova Iorque com uma subida de 2,78% para 89,02 dólares.