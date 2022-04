X-TRADE BROKERS não está autorizada para exercer intermediação financeira

CMVM © JOSƒ PEDRO MONTEIRO

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou que a entidade X-TRADE BROKERS não está autorizada para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

Num comunicado, a CMVM adverte também que a referida entidade não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira.

"A CMVM esclarece que esta entidade, ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro XTB S.A. - Sucursal em Portugal, registado na CMVM, e que não é objeto da presente comunicação nem, de qualquer forma, visado pela mesma", adianta a CMVM no comunicado.

A CMVM sublinha ainda no comunicado que "para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal deve consultar a lista de intermediários financeiros autorizados ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS).