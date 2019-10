Em direto. A mobilidade urbana em debate no Portugal Mobi Summit

Neste segundo dia, esta sexta-feira, o Palco Hovione acolhe as intervenções do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, de Giovanna D’Esposito, General Manager South West Europe da Uber, de Zafeiris Kokkinogenis, Senior AI and Data Scientist do CEiiA, de Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação da Comissão Europeia, e de dezenas de especialistas nacionais e internacionais.

O Portugal Mobi Summit, o maior evento de mobilidade urbana em Portugal e decorre até esta sexta na Nova SBE, em Carcavelos, concelho de Cascais.

Uma cidade sem carros ainda é uma utopia? E o hidrogénio? Quanto tempo vai levar a transição do motor a combustão para o elétrico e deste para a verdadeira mobilidade limpa do hidrogénio? E como usar a tecnologia para criar cidades mais inteligentes, mas também mais ética e socialmente mais justas? A Europa está preparada para uma transição energética responsável, aceite por cidadãos e comunidades? Será possível chegar à neutralidade carbónica em 2050 sem limites de emissões mais rigorosos ou novos impostos sobre veículos e combustíveis?

Conheça de perto, contados na primeira pessoa, exemplos do que está a ser feito e sonhado, nestes e noutros domínios pelo mundo fora, da Suécia ao Japão no palco do Portugal Mobi Summit.

O maior evento de mobilidade vai trazer a Portugal especialistas mundiais como o japonês Katsuhiko Hirose, um dos pais da pilha de combustível a hidrogénio, ou a sueca Sonja Heikkilä, que mudou a face da mobilidade em Helsínquia com uma app, cunhou a expressão Mobility as a Service e acredita em centros urbanos livres de carros particulares.

Também o futuro das plataformas de mobilidade partilhada será antecipado por Giovanna D’Esposito, que, aos comandos da Uber, está a planear o crescimento do negócio para Portugal, Espanha, Itália e Croácia.