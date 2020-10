Terceira edição do Portugal Mobi Summit arranca na próxima semana

O Global Media Group e a EDP, em parceria com empresas como a Via Verde, a Volkswagen, o CEiiA e a Câmara Municipal de Cascais, apresentam a terceira edição do Portugal Mobi Summit, que se realiza nos dias 7, 8 e 9 de outubro, em direto nos sites do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo, Jornal de Notícias, Motor 24, TSF e ainda no site do evento.

Com o mote “Mobilidade num Mundo em Mudança”, o evento decorrerá em direto e em formato bilingue (português/inglês e inglês/português). No programa do evento estarão oradores de renome nacional e internacional, que se destacam na área das políticas públicas europeias, dos transportes públicos e ambiente, sem esquecer os fundos comunitários e a indústria automóvel.

Destaca-se a presença de Steve Oldham, CEO da Carbon Engineering, uma empresa canadiana que desenvolveu uma panóplia de soluções no combate às alterações climáticas; Neil Sipe, professor de planeamento urbanístico que estará em direto da Austrália a falar do que poderá mudar nas novas tecnologias de mobilidade devido à pandemia; Klaus Entenmann, um dos especialistas e conselheiros da Deloitte na área da mobilidade, que irá explicar por que razão é que o conceito de mobilidade continua em evolução.

A lista de oradores conta ainda com Marion Lagadic, uma jovem académica e gestora de projetos numa consultora de Paris, que vai mostrar como a capital francesa resistiu ao boom das trotinetes e bicicletas partilhadas; Nidhi Gulati, diretora de projetos numa ONG de Nova Iorque especializada em espaços públicos, que irá trazer uma visão diferente sobre o espaço urbano e os sistemas de transportes.

Destaque ainda para António Costa Silva, CEO da Partex e autor do plano de recuperação económica para 2020-2030; Miguel Stilwell d’Andrade, CEO interino da EDP, Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial, Alexandre Fonseca, CEO da Altice; Hugo Santos Mendes, Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações ou ainda Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, que irá encerrar a edição deste ano.

No Portugal Mobi Summit 2020 serão debatidos temas que, mais do que nunca, se tornaram urgentes na agenda política e social, como a inovação e a mudança na mobilidade pós-pandemia, as energias renováveis e o hidrogénio verde, a aceleração na transição energética, o 5G ou a Internet of Things, o planeamento urbano e a micro mobilidade ou ainda os desafios do financiamento em inovação.

Já nos dias 10 e 11 de outubro, realiza-se a Feira da Mobilidade e do Futuro, no Passeio Marítimo de Carcavelos. Das 11 às 19 horas será possível fazer test drives, desafios ou ter acesso a jogos para experimentar em família, ao ar livre. A entrada na Feira da Mobilidade do Futuro é gratuita.

O Portugal Mobi Summit 2020 afirma-se, mais uma vez, como um dos eventos de referência internacional no debate dos temas da mobilidade sustentável e conta novamente com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.