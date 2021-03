42% já diz que o seu próximo veículo será elétrico ou híbrido

Motor 24 17 Março, 2021 • 17:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Observador Cetelem Automóvel 2021 questionou os consumidores de 15 países sobre qual será a energia do próximo veículo que planeiam adquirir e perto de um em cada dois inquiridos respondeu já que o seu próximo veículo será híbrido ou elétrico.

O estudo também foi feito em Portugal.

De acordo com o Observador Cetelem estas opções são influenciadas pelo nível de rendimento: "Os inquiridos com rendimentos mais elevados tendem a optar por escolhas mais ecológicas do que aqueles que têm rendimentos baixos ou médios. Para estes consumidores, a gasolina continua a ser a prioridade, seguindo-se o Diesel. O custo mais elevado do automóvel elétrico e do híbrido é, assim, um fator impeditivo importante", salienta esta análise.

Estes dados vão ao encontro da tendência que os mercados elétrico e híbrido atravessam: em 2019, estes dois segmentos de mercado começaram a representar volumes de vendas percentualmente relevantes - 15% na Holanda, mais de 5% na China e em Portugal e mais de 3% em França, na Alemanha, na Bélgica e no Reino Unido.

Os resultados do estudo reforçam ainda a ideia de que os automóveis ecológicos, em particular os elétricos, podem ser parte da solução para vários problemas ambientais: os inquiridos acreditam que este género de veículo de zero emissões locais pode ajudar a resolver problemas relacionadas com a poluição do ar (85%), a poluição sonora (82%) e o aquecimento global (79%).

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt