Aí está a primeira Harley-Davidson a pedais

Motor 24 02 Novembro, 2020 • 16:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sinal dos tempos, a Harley-Davidson está prestes a diversificar o seu ramo de atividade, trocando os potentes e barulhentos motores a gasolina por pequenas unidades elétricas, amigas do ambiente e assistidas a pedais.

Inspirada na primeira moto fabricada pela marca de culto norte-americana, construída em 1903, a Serial 1 aponta ao mercado crescente das bicicletas elétricas. Com desenho vincadamente retro e pormenores de estilo que rementem para as criações do construtor mais purista do mundo das duas rodas, como são os pneus brancos ou os punhos do guiador de estilo clássico, a nova e-bike chegará ao mercado em março do próximo ano, estando a apresentação oficial do modelo calendarizada para o dia de 16 de novembro.

As e-bikes da Harley-Davidson serão comercializadas pela nova subsidiária da fabricante, a Cycle Company.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt