ANSR defende redesenho de ruas urbanas para limites serem de 30 km/h em Portugal

Motor24 17 Maio, 2021 • 19:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre os dias 17 e 23 de maio, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lança uma campanha que tem como objetivo sensibilizar e envolver os cidadãos para a importância e os benefícios de se redesenharem e adaptarem as ruas urbanas para que os limites de velocidade sejam de 30 km/h.

A campanha "Compromisso 30 - Ruas com vida" está inserida na 6ª Semana Mundial da Segurança Rodoviária, da Organização das Nações Unidas (ONU) que este ano é dedicada ao tema "Ruas para a vida: porquê #love30?".

"O excesso de velocidade é um dos principais problemas da segurança rodoviária, aumentando o risco de acidente e gravidade do mesmo. A velocidade é fator chave em 30% dos acidentes mortais", salienta a ANSR.

A velocidade a que os veículos circulam é especialmente determinante para minimizar a gravidade das lesões dos utentes vulneráveis, como os peões e os ciclistas, em situações de atropelamentos.

Espanha já decidiu reduzir limite

A pensar nisso, desde o passado dia 11 de maio, Espanha decidiu reduzir já o limite de velocidade de grande parte das artérias urbanas, passando dos 50 km/h para os 30 km/h, uma medida que afeta cerca de 70% das ruas espanholas.

No caso espanhol, a medida abrange as ruas de sentido único; ruas com apenas uma via de circulação para cada sentido; ruas que tenham duas vias de circulação em que uma delas seja reservada a transportes públicos.

E por cá?

Por cá, a ideia é também generalizar nas áreas urbanas os limites de velocidade de 30 km/h que já existem em alguns bairros, como forma de parar os atropelamentos fatais.

Em 2020, registaram-se 3.528 atropelamentos em Portugal, dos quais 59 resultaram em morte, 290 em ferimentos graves e 3.441 em ferimentos leves.

Dados do European Safety Council (ETSC) indicam que numa colisão entre um veículo e um peão, a probabilidade de o peão sobreviver é de 90% se o veículo circular a 30 km/h, descendo para 20% se o veículo circular a 50 km/h.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt