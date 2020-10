Apanhado pela polícia com seguro do carro válido até 31 de fevereiro...

Motor 24 28 Outubro, 2020 • 18:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa operação STOP de rotina na localidade de Valence, a cerca de 100 quilómetros da cidade francesa de Lyon, um homem de 39 anos acabou detido por irregularidades grosseiras na documentação da viatura.

Até aqui nada de novo, não fossem pormenores verdadeiramente caricatos da situação que parece saída de uma cena de "apanhados". Explicam as autoridades locais que o condutor circulava com vários documentos falsificados, incluindo uma carta do seguro válida até... 31 de fevereiro de 2021!

Esqueceu-se que o segundo mês do ano pode ter apenas 28 dias, ou 29 em caso de ano bissexto...

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt