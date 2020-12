Apple será ameaça maior do que as marcas tradicionais, diz CEO da Volkswagen

Motor 24 28 Dezembro, 2020 • 14:16 Partilhar este artigo Facebook

Herbert Diess, o presidente do Grupo Volkswagen, acredita que os gigantes tecnológicos, como a Apple, representam uma ameaça e um desafio maiores para a sua empresa no do que qualquer um dos grandes "players" da indústria automóvel na atualidade.

De acordo com a Bloomberg, em reação às notícias recentes que referem que o fabricante dos iPhone e iPad não abandonou, afinal, o Project Titan, de um automóvel elétrico, estando, ao contrário, em fase bastante avançada do seu desenvolvimento, Diess declarou-se ansioso "por novos concorrentes que certamente irão acelerar a mudança na nossa indústria e trazer novas valências. O empreendedorismo e o acesso praticamente ilimitado aos recursos tecnológicos dessas empresas inspiram-nos muito respeito".

"Já tive oportunidade de dizer que, num futuro mais ou menos próximo, a empresa mais valiosa do mundo será uma empresa de mobilidade. Pode ser a Tesla, a Apple ou a Volkswagen", explicou o n.º1 do maior construtor mundial.

Recebido um novo voto de confiança do conselho de supervisão do Grupo VW, o alemão de 62 anos estará agora mais empenhado que nunca em concentrar-se na expansão da gama de elétricos do universo de marcas do construtor alemão. E, aparentemente, sem subestimar nenhum tipo de concorrência.

