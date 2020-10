Apresentação Fiat 500: O renascimento da espécie em modo elétrico

Motor 24 28 Outubro, 2020 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fiat revelou todos os detalhes da sua nova gama 500, o histórico modelo da marca de Turim que será lançado no início do próximo ano apenas com motorização elétrica e diferentes equipamentos direcionados para clientes diferenciados. A versão de quatro portas (3+1) é outras das novidades a juntar aos modelos coupé e cabrio.

No meio do recrudescimento da pandemia de Covid-19 na Europa, a possibilidade de voar até Turim para ficar a conhecer o novo 500 na primeira pessoa gorou-se de forma compreensível. Mas, a marca italiana não quis travar o seu evento de revelação oficial à imprensa, possibilitando uma descoberta digital, numa espécie de "novo normal" que também preencheu os requisitos das antigas apresentações físicas, mesmo que a parte mais "sumarenta", a da condução, tenha sido - naturalmente - impossível.

O local escolhido foi o histórico centro da Fiat, o Lingotto, em Turim, Itália, conhecido pelo seu icónico circuito de testes no topo, onde ao longo de décadas cada modelo da marca italiana foi testado e desenvolvido. Conhecido como "La Pista", esse circuito de testes oval, entretanto desativado, será também convertido num jardim com vista de luxo - mais um exemplo de renascimento.

A primeira surpresa veio na revelação oficial do 500, não pelo carro em si, uma vez que já se conhecem as suas formas, mas pelo simbolismo da máscara italiana gigante a cobrir-lhe a dianteira, uma lembrança da necessidade de cada um se proteger, mas também do contributo da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) no combate à pandemia, uma vez que as fábricas do grupo ítalo-americano já produziram mais de 300 milhões de máscaras. Possivelmente, nenhuma tão grande como aquela envergada pelo "simpático" 500e.

Gama de preços

No que diz respeito à gama de preços, a Fiat deu exemplos de um mercado muito específico pela mais-valia dos incentivos à aquisição de automóveis novos, o de Espanha, estabelecendo uma comparação entre o anterior 500 e o novo. Assim, se o anterior estava tabelado entre os 17.000€ e os 23.000€, o mais recente elétrico ficará em valores próximos aos desses, mas sempre contabilizando os incentivos locais de 5200€ (fora ainda o incentivo ao abate...), pelo que o 500 estará disponível entre os 19.700€ e os 24.700€.

Já em Portugal, onde os incentivos são bem menos vantajosos, o 500 terá um custo de 23.800€ na versão @Action, sendo possível que fique a 20.800€ com o incentivo ambiental de 3000€ fornecido pelo Estado para os modelos elétricos.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt