Aston Martin DB5 vendido por 170 mil euros sem motor e caixa de velocidades

Réplica em tamanho real do Aston Martin DB5 usado nas gravações de "007 - Contra Goldfinger", protagonizado por Sean Connery, em 1964, foi um dos destaques no mais recente leilão organizado pelos norte-americanos da "Bring a Trailer", estabelecendo um novo recorde para automóveis que... não servem para conduzir.

Vendido por 172 mil euros, esta imitação do DB5 de James Bond não tem motor nem caixa de velocidades, e dispõe de sistema elétrico com 110V para alimentar todos equipamentos especiais e "gadgets" que também utilizados pelo agente secreto mais famoso do mundo para despistar os inimigos. Esta réplica não funcional tem sistema de nuvem de fumo dissuasora, um dispositivo que larga óleo no chão para prejudicar a motricidade dos carros em perseguição, matrículas rotativas e até uma réplica da metralhadora frontal.

A carroçaria é fabricada em de vidro com para-choques em aço inoxidável construídos especificamente para esta versão, enquanto os faróis, a grelha dianteira e os logótipos são originais da Aston Martin. O interior é, também, cópia fiel do carro usado pelo personagem no grande ecrã, incluindo os comandos exclusivos na consola central para acionar o banco ejetável ou a projeção de um mapa captado por radar.

