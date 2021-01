Autocaravanas vão ajudar na luta contra a Covid-19 em Portugal

Motor24 23 Janeiro, 2021 • 15:16 Partilhar este artigo Facebook

Proprietários de autocaravanas podem ajudar os profissionais de saúde na luta contra a pandemia em Portugal.

O movimento "Cama Solidária" vai ceder autocaravanas para que os profissionais de saúde possam descansar entre turnos na luta contra a pandemia da Covid-19 em plena aceleração no nosso país, podendo também servir para acomodar pacientes à espera de consulta médica nos hospitais. Os proprietários deste tipo de veículos, que podem vir a ser utilizados como zonas de descanso, só precisam aceder ao site do projeto, indicando a localização e a disponibilidade da sua autocaravana.

"Para emprestar as autocaravanas há duas opções, porque as pessoas com quem já falámos têm receio por ser um veículo caro. Estão a pedir que elas próprias levem o veículo ao local e que depois fique um voluntário a tomar conta. Na outra opção são os próprios voluntários que vão buscar as autocaravanas e as colocam à frente dos hospitais e centros de saúde", explicou responsável pela iniciativa à Lusa.

O movimento "Cama Solidária" foi lançado pela agência de comunicação uppOut, que assegura a desinfeção dos veículos e a correta manutenção dos mesmos por parte de uma equipa de cerca de 200 os voluntários.

