Autocarros elétricos em Lisboa: por cada quilómetro percorrido evitam-se 1,5 kg de CO2

Motor24 10 Maio, 2021 • 17:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O impacto dos autocarros elétricos na cidade de Lisboa e os investimentos que a Carris está a efetuar com vista a garantir uma oferta de transportes limpos.

Com o concurso público lançado recentemente para a aquisição de autocarros elétricos por parte da Carris, uma questão relevante é perceber qual o efeito real de redução de emissões que a entrada ao serviço deste género de viaturas traz.

A Carris, que tem em circulação, desde 11 de março do ano passado, um total de 15 autocarros elétricos com capacidade para transportar 71 pessoas cada, sublinha que o impacto dos bus 100% elétricos é evidente. E dá números concretos.

Assim, com este primeiro grupo de autocarros elétricos que foram usados na carreira 706, entre Santa Apolónia e o Cais do Sodré, foram percorridos 366.098 km em 2020, o que permitiu reduzir em 492 toneladas as emissões de CO2.

A estimativa é que, por cada quilómetro percorrido com um autocarro elétrico, se evitem na cidade de Lisboa cerca de 1,5 kg de emissões de CO2.

Por esse motivo, num contexto de descarbonização, a Carris prepara o reforço desta aposta 100% elétrica, com mais autocarros elétricos e mais veículos elétricos de carril.

30 autocarros elétricos standard

O concurso público lançado em abril abrange um lote de 30 autocarros elétricos standard, o primeiro dos quais a chegar em novembro deste ano.

Os restantes 29 serão entregues ao longo de 2022. O investimento previsto é de 16,7 milhões de euros, no qual se inclui também a instalação de 16 postos de carregamento duplo para alimentar estes mesmos autocarros elétricos.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt