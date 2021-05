Automóveis do Museu do Caramulo saem à rua para passear os visitantes

Motor 24 06 Maio, 2021 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

O Museu do Caramulo organiza o evento "O Museu na Rua" no próximo dia 15 de Maio, trazendo para a rua vários veículos do seu acervo, sejam eles automóveis desportivos ou veteranos com mais de 100 anos, conferindo ao público uma rara oportunidade de ver, ouvir e cheirar estas máquinas cheias de história. Mas não só. Os visitantes terão a possibilidade de também passear neles, naquilo que será uma verdadeira viagem no tempo. Para tirar partido desta experiência única e memorável, os visitantes necessitam apenas de adquirir um voucher que além do passeio inclui a visita ao museu, e cujo [...]

