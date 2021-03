Autónomos evitariam 91% dos acidentes com vítimas mortais

Motor 24 10 Março, 2021 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

A Waymo, empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de condução autónoma para automóveis recriou uma série de acidentes para demonstrar que a tecnologia salva vidas.

Segundo um estudo realizado pela norte-americana Waymo, em que a empresa substituiu condutores humanos por veículos 100% autónomos para reconstruir acidentes reais, a tecnologia evitaria até 91% dos sinistros com vítimas mortais.

A companhia compilou os resultados da reconstituição de uma série de acidentes ocorridos no Arizona durante a última década, dos quais 94% resultaram de erro humano. Avançar com um sinal vermelho num semáforo, não ceder passagem num sinal de STOP, distrações ao volante ou fadiga foram a principais causas destes acidentes, que podiam ser evitados com o sistema Waymo Driver ativo. De acordo com o estudo, a tecnologia corrigiu os erros em 91% das situações.

Fonte da empresa norte-americana explica que os veículos autónomos da Waymo conseguiram evitar o acidente em 88 das 91 simulações realizadas.

Das situações recriadas, 20 envolveram um peão ou um ciclista atropelado. E, nestas, os veículos autónomos evitaram 100% das colisões.

Só em 8% dos testes realizados o fatal desenlace não pode ser evitado. Em todos estes, o veículo conduzido por um humano embateu na traseira do veículo autónomo quando este estava imobilizado ou quando viajava a uma velocidade constante, o que impediu uma reação atempada.

"Não estamos a dizer que eliminaremos todas as mortes, mas estamos a afirma que a melhor maneira de reduzir as possibilidades de uma lesão grave seria realizar una manobra evasiva sempre que possível", explicou Trent Victor, diretor de investigação para segurança na Waymo.

