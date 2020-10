Aventura espacial inspirou Volvo a salvar vidas de crianças

Motor 24 15 Outubro, 2020 • 20:02 Partilhar este artigo Facebook

Vários objetos do dia a dia tiveram a sua origem ou forma largamente impulsionada pela exploração espacial - desde o smartphone às raquetes de ténis, passando pelos implantes cocleares e pelos pacotes de batatas fritas ou óculos com proteção antirrisco e anti raios UV (Ultra Violeta), a exploração espacial está no nosso quotidiano, mesmo sem darmos por isso.

A Volvo também se inspirou na exploração do Espaço para conceber um modo de transporte das crianças que fosse mais seguro.

A história envolve John Herschel Glenn Jr., o primeiro astronauta norte-americano a entrar em órbita da Terra, a bordo da nave Mercury-Atlas 6, batizada por Glenn como Friendship 7, em 20 de fevereiro de 1962, numa missão do Projeto Mercury, o primeiro projeto tripulado de exploração espacial da NASA (agência espacial dos Estados Unidos).

Embora não tenha sido o primeiro ser humano a ir ao espaço (esse feito pertence ao soviético Iuri Gagarin que, a bordo da nave Vostok 1, deu uma volta completa em órbita ao redor da Terra, em 12 de abril de 1961), foi a odisseia de John H. Glenn Jr. que fez com que um professor e médico sueco ficasse desperto para o desenvolvimento de uma solução de transporte de crianças nos automóveis que fosse mais segura.

John Glenn haveria de dar três voltas completas sobre o planeta Terra durante quatro horas e 55 minutos e uma das pessoas que acompanhava em direto a emissão televisiva a preto e branco era o professor universitário e médico Bertil Aldman.

"Uma vez em vôo, a Mercury será inclinada, para que o astronauta viaje de costas", diria o locutor do noticiário da NBC.

Para Bertil Aldman, que assistia a este histórico acontecimento na Suécia, essa única frase gerou no seu espírito uma ideia que haveria de salvar a vida de milhares de crianças suecas.

