Bugatti EB110 GT: A máquina infernal que mudou as regras do jogo

Quarenta anos depois da morte de Ettore Bugatti em 1947, a lendária marca foi adquirida por Romano Artioli, um homem de negócios italiano, com o intuito de a reviver na forma de um supercarro sem rival.

Artioli escolheu Modena para construir a moderna fábrica, a mesma cidade da Ferrari, Lamborghini e Maserati, uma vez que era onde o know-how para este tipo de automóveis se encontrava. O primeiro EB110 de produção, assim chamado para assinalar os 110 anos do nascimento do fundador original, saiu das instalações em 1992.

Desenhado por Marcelo Gandini, embora com alterações introduzidas por Gianpaolo Benedini, e por Paolo Stanzani, co-criador do Lamborghini Miura e Countach, o EB110 era muito avançado para a época. Com um chassis em fibra de carbono, construído pela Aerspatiale, um motor V12 de 3.5 litros e uma caixa de seis velocidades, este Bugatti só com estas características já seria interessante. Mas o conceito foi levado ao extremo e foi dotado ainda de tracção integral, quatro turbo-compressores e cinco válvulas por cilindro.

