Cai por terra a hipótese de parceria entre a Apple e o Grupo Hyundai

Motor 24 08 Fevereiro, 2021 • 18:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O potencial "casamento" entre o Grupo Hyundai e a Apple para a criação de um novo automóvel elétrico não irá concretizar-se. A informação é partilhada pelo site Bloomberg, que cita fontes oficiais da Kia Motors relativamente àquela que foi uma hipotética parceria muito badalada nas últimas semanas.

As notícias em torno de uma parceria entre a Apple e o Grupo Hyundai ganharam força no final do ano, com a Bloomberg a explicar que as conversas entre as duas companhias pararam há semanas, adiantando ainda que as mesmas têm sido mantidas igualmente entre a Apple e outros fabricantes automóveis, sem que sejam aventados nomes.

Os rumores de um potencial ingresso da Apple no mundo automóvel não são novos, uma vez que já em meados da década passada o apelidado "Project Titan" da companhia americana deu azo a muitas discussões quanto à sua concretização. Mais recentemente, ganharam força as indicações de que a Hyundai e a Kia estariam em conversações para ajudar a gigante tecnológica a produzir o seu primeiro carro, tirando partido da nova plataforma para carros 100% elétricos criada para os Hyundai e Kia de nova geração.

Recorde-se que as duas marcas automóveis têm um plano estratégico firme na transição para a energia elétrica no automóvel, embora a aliança com uma gigante tecnológica como a Apple pudesse beneficiar a Hyundai e a Kia na vertente das tecnologias autónomas. Nesse sentido, os dois construtores revelaram em documentos financeiros que estão em conversações com diversos outros potenciais parceiros com vista ao desenvolvimento de veículos autónomos para o futuro.

Face a este desenvolvimento, o resultado na bolsa de Seul foi negativo para a Hyundai, que perdeu 6,2%, e para a Kia, que perdeu 15%.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt