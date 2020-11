Calendário provisório da F1 para 2021 sem Portugal e com 23 paragens

Motor 24 10 Novembro, 2020 • 19:09 Partilhar este artigo Facebook

Já é conhecido o calendário provisório para a temporada de 2021 do Mundial de Fórmula 1, que apresenta um total esperado de 23 provas depois de na atual temporada todo o calendário inicialmente previsto ter sido revisto e remodelado devido à pandemia de Covid-19.

O calendário agora apresentado pela Liberty Media é ainda provisório, o que quer dizer que terá de ser aprovado pelo Conselho Mundial de Desportos Motorizados da Federação Internacional do Automóvel (FIA), previsto para o final deste ano, mas conta já com as bases esperadas daquilo que será a próxima temporada, que será a mais longa alguma vez disputada na Fórmula 1.

O calendário irá contar com algumas novidades absolutas, algumas das quais já previstas para este ano, mas que acabaram por ser canceladas devido à situação pandémica, como foram os casos do Vietname e de Países Baixos, sendo que em 2021 há ainda uma outra adição, com a Arábia Saudita a juntar-se às demais provas no Médio Oriente. Espera-se o início da temporada decorra a 18 de março de 2021, uma vez mais em Melbourne, na Austrália. Tal como se previa, os circuitos "repescados" para o calendário de 2020, como Mugello (Itália), Imola (São Marino) ou Portimão, não constam do calendário provisório para 2021, embora ainda exista uma vaga por preencher.

"Estamos a planear para 2021 eventos que proporcionam uma experiência próxima do normal e esperamos que os nossos acordos sejam cumpridos. Já provámos que podemos viajar e operar as nossas corridas com segurança e os nossos promotores reconhecem cada vez mais a necessidade de seguir em frente e gerir o vírus", começou por dizer Chase Carey, CEO da Fórmula 1, que em breve será substituído por Stefano Domenicali. "Estamos muito satisfeitos por ver a Arábia Saudita a tornar-se parte da programação e estamos igualmente entusiasmados para regressar aos locais onde esperávamos correr em 2020", complementou.

