Carro da Apple pode chegar em 2024 com baterias de "outro nível"

A Apple pode estar a preparar-se para entrar na indústria automóvel como fabricante, em vez de ser apenas fornecedora. De acordo com o jornal Economic Daily News de Taiwan, o projeto parece estar, afinal, bastante adiantado em termos de pesquisa e desenvolvimento e já em testes de estrada, contrariando as informações que davam conta de que o carro do fabricante do iPhone estaria definitivamente arquivado.

Também de acordo com informações avançadas pela agência Reuters, o Titan Project de 2014, como era conhecido o projeto que daria origem ao Apple Car, continua na agenda da gigante da informática, com muita experiência em comunicação eletrónica e na produção de sistemas de ponta para a condução autónoma.

Segundo informa a Reuters, o veículo 100% elétrico da Apple ganha força pelo forte avanço registado no capítulo das baterias, que a marca anuncia como bastante inovadoras, capazes de oferecer autonomias superiores e muito mais baratas, tudo graças um novo design, de que se conhecem pouco pormenores. Fonte próxima da empresa faz referência a uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP ), sem cobalto, para redução dos custos, numa configuração do tipo "monocélula", a permitir um aproveitamento mais eficiente do espaço disponível. "É outro nível. Vai ser como a primeira vez que vimos um iPhone", avisa.

Mas enquanto não existem confirmações oficiais, a especulação sobe de tom, falando-se já de uma possível sinergia com a Magna International, para a produção do Apple Car.

