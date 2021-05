Chama-se Rolls-Royce Boat Tail e é o carro mais caro do mundo

Motor 24 31 Maio, 2021 • 17:19 Partilhar este artigo Facebook

A Rolls-Royce mostrou o Boat Tail, aquele que se assume como o carro mais caro de todo o sempre. Custa 23 milhões de euros, ficando à frente dos 15 milhões de euros do Bugatti La Voiture Noire.

Este modelo é feito com base no Sweptail de 2018 e está limitado a 3 unidades. Tem por base os iates de luxo J-Class e demorou quatro anos a ser desenvolvido, com a participação próxima dos três clientes de carteira cheia - só o processo de design demorou 18 meses a ser concluído. Mede 5,8 metros de comprimento, tendo sido feito com base numa versão modificada da arquitetura em alumínio do Phantom.

O motor é o mesmo V12 6.75 biturbo, e deverá manter os 571 cv e 900 Nm. Na frente destaca-se uma grelha Pantheon específica, com luzes diurnas horizontais a funcionarem como uma espécie de sobrancelhas face aos tradicionais faróis redondos.

Já a traseira em madeira Caleidolegno (normalmente utilizada no interior de outros Rolls-Royce) é inspirada na cauda dos iates. A cobertura "hard-top" acrescenta um grau de elegância adicional ao conjunto.

O tema náutico fica patente na cor azul metalizada da carroçaria e nas jantes. O couro utilizado no interior foi feito de modo a condizer com capô e os bancos dianteiros possuem um acabamento em azul mais escuro e os traseiros são num tom mais claro. Os mostradores da instrumentação foram feitos com base na técnica de decoração Guilloche.

