Chegou o novo Hummer elétrico. 842 CV e 480 km de autonomia

O imponente SUV chegará ao mercado pouco depois da pick-up, com que partilha plataforma, a tecnologia elétrica e todos os elementos principais do estilo.

Diferenças, só na estilizada secção traseira da nova carroçaria de cinco portas, com o portão a acolher um pneu de substituição. Também decalcado da pick-up, configuração do interior com lotação para cinco ocupantes, com um avantajado túnel central e um painel de bordo dominado pelo ecrã de 13,4 polegadas. Atrás do volante, a instrumentação digital num visor de 12,3 polegadas. E todos os painéis do teto são desmontáveis, graças ao sistema Infinity Roof, para momentos de condução a céu aberto.

Dinamicamente, o GMC Hummer EV SUV vai contar com os préstimos de uma evoluída suspensão pneumática, que através do Modo Extract permite elevar a altura do veículo em 149 mm adicionais, para uma distância ao solo máxima de avantajados 40 cm, sendo a capacidade máxima de passagem a vau de 81 cm. O novo modelo também dispõe de eixo traseiro direcional, bem como a curiosa função Crab Walk, que coloca o Hummer elétrico a andar de lado, como os caranguejos. A escolha de pneus recai sobre os competentes Goodyear Wrangler All Terrain MT, em jantes de 35 ou 37 polegadas.

No capítulo tenológico, destaque para o sistema Ultravision, que monta 18 câmaras no exterior do carro para assistência à condução dentro e fora de estrada. Além da última geração do sistema Super Cruise com função mãos-livres, em estreia na GMC.

Três motores elétricos

Construído sobre a mesma plataforma BT1, utilizada pela GM nos veículos elétricos de maior porte, o SUV não estará disponível com os 1014 CV da versão de "caixa aberta".

Para o Hummer EV mais familiar, a GMC apostou numa gama de motorizações em configurações de dois ou três motores elétricos para potências de 634 ou 842 CV.

Já no que respeita às baterias de última geração Ultium, a marca permite a montagem de "packs" de 16 ou 20 módulos, não sendo ainda conhecidas mais especificações técnicas. De acordo com os dados oficiais da marca, o Hummer EV SUV deverá oferecer autonomia para até 400 quilómetros na versão equipada com 16 módulos e superior a 480 quilómetros nas versões com o "pack" maior.

