Citroën ë-SpaceTourer abaixo dos 35 mil euros para empresas

Apresentado em maio último, o elétrico Citroën ë-SpaceTourer está já disponível em Portugal, com a abertura das encomendas para o mercado nacional em toda rede de concessionários da marca francesa. A gama nacional do ë-SpaceTourer compreende as versões Business (particularmente adaptadas para os clientes profissionais) e Feel (vocacionadas para as famílias numerosas e para quem gosta de viajar em grupo), ambas nas dimensões M e XL, sendo que as versões Business dispõem de nove lugares e as versões Feel de oito lugares. O ë-SpaceTourer Business, com capacidade de transporte de 9 passageiros, destina-se principalmente a profissionais de transporte de pessoas

