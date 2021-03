Com 3,5 metros, esta pode ser a autocaravana mais pequena do mundo

Motor24 29 Março, 2021 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

Os bons carros não se medem aos palmos. E as autocaravanas também não. Prova disso é esta Daon Ravy, provavelmente a casa móvel mais pequena do mundo.

No catálogo da Daon TNT, empresa sul-coreana especializada na transformação de autocaravanas, há modelos para todos os gostos, de vários tipos e tamanhos. A mais compacta chama-se Ravy e cabe em qualquer lugarzinho de estacionamento na cidade ou à beira rio.

O modelo é construído sobre a base rolante de um pequeníssimo Kia Ray, citadino elétrico com apenas 3,5 metros de comprimento, e no interior do qual é possível pernoitar em boas condições de conforto.

Atrás, rebatendo-se os encostos dos bancos do condutor e do passageiro da frente está uma para duas pessoas, mas outros dois campistas podem repousar nos mini aposentos do piso superior, já que o teto pode elevar-se para ali instalar uma cama extra. A pequena caravana da Daon tem também cozinha integrada numa estrutura que desliza para fora do veículo e oferece forno e lava-loiças. Nada mal para um automóvel que é mais curto do que um Mini atual.

Na configuração normal de dois lugares (com as camas ainda recolhidas), o habitáculo pode ser transformado numa sala de refeições, uma vez que traz no seu interior uma pequena mesa dobrável.

A má notícia: está apenas disponível na Coreia do Sul.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt