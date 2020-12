E a cor automóvel mais popular em 2020 foi...

Motor 24 19 Dezembro, 2020 • 16:42 Partilhar este artigo Facebook

2020 trouxe mudanças enormes para a indústria automóvel, mas parece que há modas que vieram para ficar. Por mais um ano, o branco foi a cor mais utilizada nos automóveis, a uma distância considerável das outras duas opções no pódio: o preto e o cinzento...

Longe vão os tempos em que o "cinzentismo" era a nota dominante no parque automóvel nos principais mercados mundiais, e tudo era cinzento ou prata? Não. Atualmente, na era da diversidade e da personalização, há também... o branco e o preto. A primeira, é mesmo a escolha nº. 1, com 38% das preferências; a segunda fica-se por metade deste valor, 19%.

O cinzento aparece em terceiro na lista das cores mais populares, reunindo 15% das escolhas, subida de dois pontos percentuais do que em 2019, atingindo a melhor performance da última década.

São dados revelados no relatório 68th annual Global Automotive Color Popularity Report da Axalta, fornecedor que é referência mundial no segmento de tintas, que também destacou a grande popularidade do tom prata (outro clássico...), escolha segura para 9% dos proprietários de automóveis novos este ano.

