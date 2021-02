Elétricos mais vantajosos do que veículos Diesel ou gasolina

Motor 24 17 Fevereiro, 2021 • 17:30 Partilhar este artigo Facebook

O site MobZERO.pt, que foi hoje lançado pela associação Zero, disponibiliza um simulador que efetua uma comparação entre veículos 100% elétricos disponíveis no mercado nacional e os veículos de combustão interna (a gasolina e a gasóleo), do mesmo segmento e subsegmento mais vendidos, também no mercado nacional (segundo dados oficiais da ACAP - Associação Automóvel de Portugal), no ano ou semestre anterior.

De acordo com a associação Zero, os números mostram que, para a grande maioria dos modelos, os veículos 100% elétricos são mais vantajosos, quer em termos de emissões de gases poluentes, quer em relação aos custos totais de aquisição e utilização, que são comparáveis ou mesmo inferiores aos dos veículos a gasolina e gasóleo.

