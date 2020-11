Elon Musk acelera para ultrapassar fortuna de Bill Gates

Motor24 20 Novembro, 2020 • 20:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fundador da Tesla está a caminho de converter-se no segundo homem mais rico do mundo, ultrapassando Bill Gates, com quem tem protagonizado acesa troca de "mimos" nas redes sociais.

O património de Elon Musk aumentou durante esta semana para os 101.423 milhões de euros, depois do aumento de 10% no valor das ações da Tesla, resultado direto do comunicado da Morgan Estanley, considerando que o fabricante californiano de automóveis elétricos iria aumentar muitos os seus lucros com a venda de software e serviços.

Em poucos dias, a conta pessoal de Musk "engordou" qualquer coisa como 8.620 milhões de euros, a somar a ganhos no valor de 6.423 milhões com o anúncio recente da entrada da Tesla na S&P 500, um dos índices bolsistas mais prestigiados dos Estados Unidos.

Na lista de multimilionários da reputada Bloomerg, Elon Musk é terceiro, logo atrás de Bill Gates, com fortuna avaliada em mais 6.760 milhões de euros. Jeff Bezos, fundador da Amazon, lidera este "ranking".

Musk e Gates, dois dos empresários mais influentes do mundo, não competem apenas na corrida ao estatuto de segunda maior fortuna, os dois estão também "picados" em matérias tão atuais como a pandemia de Covid-19. Bill Gates chegou a sugerir a Musk que deixasse de opinar sobre matéria que, claramente, não domina, quando se atreveu a desvalorizar a doença. Sugestão que Elon Musk considerou de... idiota.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt